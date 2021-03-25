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Диагноз COVID-19 подтвержден у 12 человек за сутки в Абхазии

© Sputnik / Константин Михальчевский
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1228)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13312 человек. Зарегистрировано 211 летальных случаев. Выздоровели 12801 человек.

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 12 человек из 141 протестированного за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 30 человек, у 24 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 15 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткурчалской ЦРБ -2.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1228)

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