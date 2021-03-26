Милиция расследует причины взрыва, унесшего жизнь человека в селе Члоу

Пожилой мужчина погиб в результате взрыва в селе Члоу Очамчырского района утром 25 марта. Потерпевший подорвался на взрывном устройстве неустановленного образца.

СУХУМ, 26 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Проводятся следственные действия, которые должны установить причины взрыва в селе Члоу, в результате которого погиб человек, сказал в интервью Sputnik помощник министра внутренних дел Абхазии Бадра Айба.

Он также добавил, что пока не установлен тип взрывного устройства, которое сработало в тот момент, когда житель села Члоу Андрей Джопуа занимался хозяйственными делами в восьмистах метрах от своего дома.

Помощник министра рассказал, что 25 марта в дежурную часть очамчырского отдела милиции поступило телефонное сообщение о том, что в 8:15 утра того же дня в районную больницу доставили тело Андрея Джопуа, 1940 года рождения, уроженца села Члоу.