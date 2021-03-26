Цифровое развитие Абхазии: что предлагают специалисты, и как это будет работать

23 марта в Государственном комитете по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Абхазии прошло обсуждение проекта внедрения единого коммуникационного центра. Также ведется работа над проектом по формированию системы электронного документооборота.

О том, что такое единый коммуникационный центр и какие функции он призван выполнять, и для чего нужна система электронного документооборота читайте в материале Sputnik Абхазия.

Sputnik

Единый коммуникационный центр

Председатель Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш рассказал, что единый коммуникационный центр должен представлять собой технический узел – центр обработки данных серверов всех органов госуправления. Об этом сообщает Абхазское телевидение.

"Нашей задачей не является подмена функций органов госуправления, наша задача – оказание им максимального технического содействия в целях автоматизации их деятельности", - заметил он.

Необходимость создания центра, в котором будут собираться, храниться и обрабатываться данные различных госорганов, предприятий, продиктовано временем, сошлись во мнении члены правления Госкомсвязи.

В планах руководства Госкомитета найти соответствующее помещение для новой системы и оборудовать его, планируется запустить работу единого коммуникационного центра до конца текущего года. Программа финансируется из резервных средств телекоммуникационного доступа.

Заместитель руководителя Госкомсвязи Дмитрий Осия в интервью радио Sputnik рассказал, что единый центр коммутации предусмотрен законом о связи, его строительство является обязательным.

"Он представляет собой технический комплекс, который будет реализован на базе государственного оператора связи, для возможности маршрутизации разнородного трафика как внутри Абхазии, так и за ее пределами. Если говорить не на техническом языке, то это будет своеобразный узел, через который будут проходить основные коммуникации нашей страны. Государству необходимо иметь определенные возможности контроля и независимости от коммерческих операторов связи", - сказал Осия.

Обычных жителей Абхазии единый коммуникационный центр никак касаться не будет, технический комплекс будет направлен на взаимодействие операторов связи, проинформировал он.

"Помимо крупных сотовых операторов, есть достаточно много небольших операторов связи. Если сегодня небольшой оператор связи приходит на рынок, для маршрутизации трафика ему нужно будет заключать договоры со всеми операторами. При реализации единого центра коммутации оператор сможет заключить договор с единым центром, и вся маршрутизация всего трафика с остальными операторами связи будет проходить через этот узел, что облегчит вход на рынок небольшим операторам связи", - отметил Осия.

Реализация этого проекта находится на начальной стадии, подчеркнул заместитель руководителя Госкомсвязи.

"Этот центр идет в комплексе с другими вещами, в первую очередь, это центр обработки данных. Для создания центра обработки данных был написан проект. К сожалению, во многих государственных органах создаются свои серверные, которые зачастую не отвечают стандартам и требованиям, которые создаются для центра обработки данных. Поэтому мы считаем необходимым создание центра обработки данных, где будут реализованы все государственные серверы", - сказал он.

Также Осия добавил, что для того чтобы реализовать проект по единому коммуникационному центру, нужно обратить внимание на обязательное резервирование.

"Даже при формировании всех критериев и стандартов в центре обработки данных может произойти какое-то чрезвычайное происшествие, поэтому резервирование должно происходить в совершенно другом здании. Центр обработки данных можно разделить на три составляющие - это обработка информации, ее хранение и телекоммуникационная часть. Именно хранение информации обязательно должно резервироваться", - говорит специалист.

Электронный документооборот

Говоря о необходимости шагать в ногу со временем, участники совещания перешли к другой не менее важной теме – формирование системы электронного документооборота в Абхазии.

Основные задачи – формирование системы электронной подписи, упрощение процесса поиска и хранения документов, сокращение бумажного документооборота.

"На наш взгляд, эта система для Абхазии - очень важный проект, потому что огромное количество бумажного материала расходуется в органах государственного управления и взаимодействия между ними. Мы предлагаем все это перевести в электронный формат с помощью электронно-цифровой подписи, чтобы была возможность удаленно обмениваться документами, имеющими юридическую силу", - сказал заместитель руководителя Госкомсвязи Дмитрий Осия.

Цифровизация в мире идет по всем направлениям, Абхазия в этом смысле должна идти в ногу со временем, считает он.

"Мы хотим сосредоточить в центре обработки данных именно техническую составляющую. То есть на программном уровне каждое министерство и ведомство способно реализовывать тот или иной функционал, который они хотят, но заниматься именно техническим обслуживанием серверов должны централизованно в одном месте по правильным критериям", - отметил Осия.

Система электронного документооборота - очень важный и нужный проект в условиях Абхазии, добавил он.

"Он нужен для повышения эффективности системы государственного управления. Нами были разработаны решения от многих IT-компаний, которые реализуют систему делопроизводства, электронные архивы, контроль за исполнением поручений и ускорение согласования документов", - сказал Дмитрий Осия.

Удаленно обмениваться документами, имеющими юридическую силу, на первом этапе смогут сотрудники государственных органов, в дальнейшем, возможно, будут задействованы бизнесмены и физические лица. Средства для реализации проекта будут выделены из государственного бюджета. Специалисты Госкомсвязи Абхазии в ближайшее время отправятся на обучение в Москву, после чего приступят к работе в системе электронного документооборота.