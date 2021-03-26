Ткуарчалскую районную больницу сдадут в эксплуатацию в апреле

Районную больницу в Ткуарчале начали возводить в рамках Инвестпрограммы, строительство больницы было начато в 2017 году.

СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Ткуарчалская районная больница будет сдана в эксплуатацию в апреле, рассказал в интервью радио Sputnik директор Госкомпании "Апсныргылара" Руслан Тванба.

"Вчера объект посетила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, она ознакомилась с тем, как проходят работы. Комплекс предусматривает столовую, скорую помощь, морг, гаражи, все эти новостройки и весь комплекс в целом должны быть сданы в течение следующего месяца", - подчеркнул он.

Тванба отметил, что Центральная районная больница Ткуарчалского района построена с применением высоких стандартов качества, по его словам, здания комплекса могут выдержать землетрясения силой в девять баллов.

"Идут внутренние отделочные работы, мы стараемся уложиться в сроки, несмотря на то, что это нелегкая задача, так как проводится капитальное строительство. Это большой объект, много отделов располагаются внутри", - сказал Руслан Тванба.

Кроме того, он сообщил, что сейчас проходит работа по доставке и установке медицинского оборудования, и она будет завершена в течение 10-15 дней.

В августе 2020 года объект посетил с инспекцией первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич. Тогда отмечалось, что лимит финансирования строительства будет увеличен, чтобы доработать упущения в первоначальном проекте. Лимит финансирования по объекту составлял 258 миллионов рублей.

Больница рассчитана на 80 коек и будет обслуживать население Ткуарчалского района и близлежащих сел Очамчырского и Галского районов.