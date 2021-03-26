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Дожди прервали работу по строительству объездной дороги в селе Бедиа ду

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Мост по правому берегу реки Оходжа и новый объездной участок дороги общей протяженностью 400 метров построят в селе Бедиа ду.

СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Дожди прервали работу по строительству объездной дороги в селе Бедиа ду, сказал в интервью радио Sputnik директор Госкомпании "Апсныргылара" Руслан Тванба.

© Foto / Министерство экономики РА
Мост и объездной участок дороги построят в селе Бедиа ду

"Все, что необходимо для строительства объездной дороги в селе Бедиа ду, – мосты, бетон, металл, уже готовы, сама дорога уже расчищена бульдозерами. Но из-за того, что в последнее время были дожди, техника работать сейчас не может. Если в течение одного-двух дней будет солнечно и если земля немного просохнет, мы продолжим работу. На проведение работ необходимая сумма была отпущена", - проинформировал он.

Оползень, из-за которого пострадала дорога, соединяющая села Бедиа ду, Агубедиа и Бедиа с Ткуарчалом, произошел 15 января. 16 февраля министр экономики Кристина Озган поручила Управлению капитального строительства совместно с Управлением геологии, геодезии и картографии проработать вопрос возможности привлечения профильного учреждения России для определения оценки подвижности участка, на котором произошел оползень в Ткуарчалском районе.

Также министр дала поручение Государственному предприятию "Берегозащита" по подготовке предложений по обеспечению сообщения между селом Бедиа и городом Ткуарчал по временной схеме и отводу воды от аварийного участка.

Дорога, соединяющая город Ткуарчал с селами района, была восстановлена и заасфальтирована на средства Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Сметная документация составила около 60 миллионов рублей, работы велись с 2017 по 2020 годы.

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