19:18 26 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.76
  • EUR89.26
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 27 и 28 марта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (51)
72 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/19/1032081610.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210326/1032095801/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye-27-i-28-marta.html

Территория Черноморского побережья Абхазии в предстоящие выходные будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. В выходные дни, 27 и 28 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу со второй половины дня и в воскресенье ночью и утром возможен дождь, туман, в предгорьях и горах снег с дождем, снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +6°С до +11°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (51)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Верхом" на воде: тренировки российских гребцов в Абхазии  
Мяч в игре: тренировочные сборы "Зенита" в Абхазии
Законный оборот: что нужно знать о гражданском оружии в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться