Прогноз погоды в Абхазии на выходные 27 и 28 марта

Территория Черноморского побережья Абхазии в предстоящие выходные будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. В выходные дни, 27 и 28 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу со второй половины дня и в воскресенье ночью и утром возможен дождь, туман, в предгорьях и горах снег с дождем, снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +6°С до +11°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное.