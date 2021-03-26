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Суточный прирост числа случаев COVID-19 в Абхазии оказался меньше десяти

© AFP 2019 / DAVID GANNON
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1229)
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Sputnik Абхазия
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Ограничения по коронавирусу действуют в Абхазии до 12 апреля, Оперштаб призывает к их неукоснительному соблюдению.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 151 человека в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у шести из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Томас Тхайцук
COVID-19 в Абхазии

В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 30 человек, у 24 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 15 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - семь, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткурчалской ЦРБ - два.

Таким образом, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13318. Выздоровели 12810 человек. Зарегистрировано 211 летальных случаев.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1229)

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