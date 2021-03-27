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В Гале задержан закладчик метадона

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210327/1032097876/V-Gale-zaderzhan-zakladchik-metadona.html

Ранее 23 марта в Галском районе были задержаны пять человек по подозрению в употреблении наркотиков, в том числе и глава села Хашта.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Сотрудники УКОН и СОБР МВД Абхазии задержали с поличным закладчика наркотиков, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Изъятое наркотическое средство "метадон", исследованное в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии, составило более 180 с половиной грамм, что считается особо крупным размером. Наркотик был уже мерно расфасован в полиэтиленовые пакеты, отмечают в ведомстве.

В общей сложности 390 свертков, предназначенных для продажи в нашей стране, изъяли сотрудники милиции в результате проведенных 23 марта оперативно-розыскных мероприятий.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пятеро задержаны в Галском районе по подозрению в потреблении наркотиков

В отношении задержанного в пятницу 26 марта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части три статьи 224 УК Абхазии - незаконное хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

По словам начальника УКОН МВД Абхазии Астамура Пачалия, в отношении непосредственно поставщика наркотиков в Абхазию, о котором уже собраны соответствующие оперативные данные, намечена совместная работа с коллегами из России.

Ранее во вторник в Галском районе были задержаны пять человек по подозрению в употреблении наркотиков, в том числе и глава села Хашта.

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