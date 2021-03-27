В Гале задержан закладчик метадона

Ранее 23 марта в Галском районе были задержаны пять человек по подозрению в употреблении наркотиков, в том числе и глава села Хашта.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Сотрудники УКОН и СОБР МВД Абхазии задержали с поличным закладчика наркотиков, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Изъятое наркотическое средство "метадон", исследованное в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии, составило более 180 с половиной грамм, что считается особо крупным размером. Наркотик был уже мерно расфасован в полиэтиленовые пакеты, отмечают в ведомстве.

В общей сложности 390 свертков, предназначенных для продажи в нашей стране, изъяли сотрудники милиции в результате проведенных 23 марта оперативно-розыскных мероприятий.

В отношении задержанного в пятницу 26 марта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части три статьи 224 УК Абхазии - незаконное хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

По словам начальника УКОН МВД Абхазии Астамура Пачалия, в отношении непосредственно поставщика наркотиков в Абхазию, о котором уже собраны соответствующие оперативные данные, намечена совместная работа с коллегами из России.

Ранее во вторник в Галском районе были задержаны пять человек по подозрению в употреблении наркотиков, в том числе и глава села Хашта.