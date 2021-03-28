Еще 45 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Абхазии

В Абхазии
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13363 человека. Зарегистрировано 211 летальных случаев. Выздоровели 12852 человека.
СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 45 человек из 160 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 24 человека, у 17 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 11 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 31 пациент с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткурчалской ЦРБ -2.