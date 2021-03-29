Цитадель знаний: Национальной библиотеке Абхазии исполнилось сто лет

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Национальная библиотека имени Ивана Папаскир 29 марта этого года отмечает юбилей.

В день столетия Национальной библиотеки на втором этаже здания откроется выставка книг, хранящихся в фондах, сообщил директор учреждения Борис Чолария.

"Те, кто хочет умственно развиваться, должны читать книги, поэтому призываю всех посещать библиотеки. Всем библиотекарям хочу пожелать успехов, чтобы у них становилось все больше и больше читателей", - заметил он.

Несмотря на развитие цифровых технологий, Национальная библиотека остается востребованной, каждый день ее посещают 17-18 новых читателей, проинформировал Чолария.

"У нас есть хорошие проекты, которые направлены на увеличение количества читателей, один из них – фестиваль "Прогулка по набережной", его мы проводим ежегодно в сентябре. В день проведения фестиваля библиотеку посещает пять-шесть тысяч человек, в рамках мероприятия, в частности, мы проводим выставку книг, проводим буккроссинг", - подчеркнул он.

История создания

29 марта 1921 года по приказу Народного Комиссариата просвещения ССР Абхазии была открыта центральная народная библиотека.

Для создания первого библиотечного фонда несколько месяцев проводилась национализация частных книжных фондов. Первые абхазские библиотекари работали без заработной платы, через год центральная библиотека была преобразована в центральное книгохранилище, а уже через несколько лет в Центральную городскую библиотеку.

Статус самой крупной библиотеки в республике национальная библиотека получила в 1930 году. В этот период она занимала четыре комнаты, книжный фонд составлял около 30 тысяч экземпляров книг.

В каждом районном центре действовали районные библиотеки, таким образом к 40–м годам была создана крупная библиотечная сеть.

Со временем библиотека росла, и встал вопрос о создании Республиканской библиотеки. Тогда были объединены Сухумская городская библиотека и Сухумская городская читальня имени 26 Бакинских комиссаров".

Книжный фонд сухумской городской читальни имени 26 Бакинских комиссаров составлял почти девять тысяч экземпляров, из которых 243 книги были на абхазском языке.

© Foto / Национальная Библиотека Национальная Библиотека

"Республиканская библиотека автономной республики была на хорошем счету у Ленинки (Российская государственная библиотека имени Ленина - прим.), любая методическая рекомендация и инструкция, которая должна была быть внедрена Грузинской ССР, начиналась не с Тбилиси, а с Сухума. Здесь проходили семинары и обучались педагоги, на базе Культпросветучилища в пятидесятых годах появился факультет "библиотечное дело", и первыми библиотекарями стали сотрудники республиканской библиотеки автономной Абхазии", - рассказал директор библиотеки Борис Чолария.

В годы Великой Отечественной войны Национальная библиотека Абхазии выполняла особую миссию. Она выдавала справки и проводила консультации по военным, историческим, общественно-политическим вопросам. Фонд библиотеки составлял более 160000 экземпляров книг. Сотрудники библиотеки стали "книгоношами", они носили и читали книги в госпиталях, куда поступало много раненых.

В 1981 году библиотеке было присвоено имя народного писателя Абхазии Ивана Папаскир.

"Обладателем первой литературной премии имени Дмитрия Гулиа стал писатель первого абхазского романа "Теймыр" Иван Папскир, чье имя по сей день носит Национальная библиотека Абхазии. Его роман "Женская честь" был издан в совокупности всех изданий тиражом в миллион экземпляров. Такого тиража ни одно произведение абхазских авторов не получало", - говорит Чолария.

Война и поджог

Отечественная война народа Абхазии нанесла ущерб библиотечным учреждениям республики. Так, если до августа 1992 года на территории Абхазии функционировало 402 библиотечных учреждения с общим фондом 7,5 миллионов экземпляров, то в настоящее время на территории Абхазии функционируют 34 библиотечных учреждения с библиотечным фондом 1,5 миллиона.

В дни Отечественной войны народа Абхазии фонд абхазской национальной библиотеки был сожжен грузинскими военными. После окончания войны Борис Чолария стал директором учреждения и приступил к восстановлению фонда и самого учреждения.

© Foto / Национальная Библиотека Сгоревший архив

"Состояние библиотеки привело меня в шок, полгода я находился в состояние страха, мне казалось, я не смогу и не справлюсь. Нам повезло, не все книги были сожжены, нас спасла близость моря и проживание двух библиотекарей недалеко, они тушили огонь и забили окна и двери фанерой. Все приходилось строить с основания, крышу покрыть, застеклить сорок три окна, сотрудники библиотеки работали в куртках, повсюду была грязь и копоть от пожара. Летом сухой, жаркий воздух портил чудом уцелевшие книги, зимой книги портились от влаги и сырости", - вспоминает директор.

Борису Чолария удалось создать условия для работы и сохранить уцелевшие книги после пожара.

В 1994 году в Абхазии заработала полиграфия, стали выпускать и печатать книги, абхазские газеты приступили к работе, но фонд библиотеки с редкими абхазскими книгами был пуст, и перед директором встал вопрос о восстановлении утраченного фонда.

© Foto / Национальная Библиотека Сгоревший архив

В 2000 году директор Нацбиблиотеки совместно с сотрудниками обратился в Министерство культуры России с просьбой получить доступ к книжной палате СССР и книжной палате России. Просьба была одобрена, несколько месяцев абхазские библиотекари собирали утраченные книги из девяти федеральных библиотек России.

"Директор департамента библиотек Российской Федерации Евгений Кузнецов дал доступ нам к федеральным библиотекам России, где с советских времен хранились абхазские книги. Из библиотек мы отобрали двадцать одну тысячу наименований книг, те что были в единственном экземпляре, мы делали копии. Доставку мы ждали до 2006 года, и в этом нам помог отец Виссарион, он смог привезти собранный нами фонд", - рассказывает Чолария.

Библиотечное дело

В библиотечном фонде библиотеки есть первые печатные абхазские книги, книга Дмитрия Гулиа, выпущенная в Тифлисе тиражом 150 экземпляров, первые буквари, сборник рассказов, история Абхазии Дмитрия Гулиа.

© Foto / Национальная Библиотека Отдел абонемента

"Сегодня наша библиотека не уступает современным библиотека по оснащению и условиям. При этом в нашей организации существует проблемы с покупками книг. Государством не выделяются средства, чтобы библиотека продолжала пополнять свой фонд и обеспечивать запросы читателей", - отметил Чолария.

Сотрудники библиотеки подготовили библиографический указатель о наличии абхазских книг, с 1906 по 2020 год.

Всего в Нацбиблиотеке два профессиональных библиотекаря, сотрудники обучаются библиотечному делу на базе специальной лаборатории.

© Foto / Национальная Библиотека Научно-методический отдел

По словам директора, помимо новых книг и изданий, библиотеке не хватает кадров, специализирующихся в библиотечном менеджменте. Развитие учреждения зависит от того, насколько оно может себя содержать. Мировая тенденция сегодня дает возможность библиотекам зарабатывать деньги, предоставляя читателям разные услуги, платные студии, проекты, рассчитанные на привлечение читателя.

© Foto / Национальная Библиотека Книжная палата

По словам Чолария, работа по дальнейшему оснащению библиотеки современными техническими средствами продолжается.

"К юбилею мы составляем каталог фонда, занимаемся оцифровкой, наши российские коллеги открывают нам доступ к электронному каталогу полнотекстового формата, где находятся книги более четырех миллионов наименований", - говорит Чолария.