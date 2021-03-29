Собрать и запрограммировать: как юные мастера из Гагры создают роботов

Несколько месяцев назад в Гагре открылся клуб юных робототехников, который уже успел завоевать третье место на первом муниципальном конкурсе по робототехнике для детей 5-15 лет в Сочи.

О том, как дети учат "птиц" петь, покоряют "обезьян" и танки, что это им дает для развития и какие планы у преподавателей, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Создать робота

В Гагре в 2020 году открылся центр детского развития, который получил название "Исток". Уже в декабре в центре создали клуб робототехники "Робонариум". Детей стали обучать азам робототехники. В группе сейчас учатся 23 ребенка от 9 до 12 лет.

Как рассказала директор образовательного учреждения Елена Шарова, чтобы сконструировать роботов, покупают специальные конструкторы "LEGO", в комплекте которого находятся датчики. После сборки роботов по инструкции дети с помощью компьютера программируют его на определенные действия, для этого они устанавливают датчики.

"Занятия необходимы детям, особенно для развития мышления, потому что они очень много работают руками, собирая "LEGO". Это развитие моторики и умение сопоставить рисунок на экране с методикой сбора любой фигуры, от самой маленькой до самой большой. Все занимаются успешно", - с гордостью говорит Шарова.

Данилу Петрову девять лет, он говорит, что пошел в клуб робототехники, так как ему нравится собирать большие модели. Первое, что он создал своими руками, а затем запрограммировал, была птица, которая могла петь и крутиться на месте.

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В редакцию Sputnik юные робототехники принесли свои работы, одна из них – обезьяна, которая издает различные звуки в зависимости от того, какой цвет поднести к ней. Желтый она воспринимает как банан и поэтому начинает издавать радостные звуки, а красный цвет действует на нее как раздражитель, обезьяна начинает кричать. Данил уточнил, что роботы выполняют действия согласно программе, которая в них заложена детьми.

"Сегодня мы привезли, например, танк, который спроектирован так, чтобы двигаться по определенной полосе", - заметил юный робототехник.

Нужно потрудиться

Другой поклонник робототехники Эрик Календжян говорит, чтобы создать исправно работающего робота, нужно постараться, не все получается с первого раза.

"Сперва у нас не получалось, использовали один датчик, потом другой, мы разбирали конструкции, находили ошибку, и, в конце концов, стало получаться, роботы стали выполнять то, что мы хотим", - отметил он.

При создании робота нужно начать с ног, а затем все остальное, уверенно объяснил еще один ученик Виталик Чемоданов.

"Мы собираем робота по инструкции, потом ставим датчики, мы можем поставить датчики так, чтобы он выполнял действия, которые нам нужны. Например, обезьяна может кричать, махать руками, на пальму пока она залезть не может и почистить банан тоже, но в будущем мы создадим и такой робот", - сказал он с улыбкой.

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У ребят есть мечта создать идеального робота – Эрик хочет построить робота, который мог бы понимать человеческую речь и исполнять указания, а Виталик планирует создать робота, который мог бы выполнять за человека многие задания, на вопрос хотел бы он, чтобы робот делал за него уроки, робототехник ответил смехом.

Данил же хочет сделать неуязвимого робота, который мог бы плавать в воде. Для этого нужно чтобы изобрели специальные датчики, которым не будет страшна влага, уточнил он.

Преподаватель робототехники Карина Блинова рассказала об участии своих воспитанников в первом муниципальном конкурсе по робототехнике для детей 5-15 лет в Сочи.

"27 февраля мы поехали с младшими ребятами, на следующий день со старшими и наша команда "Огонь" заняла третье место на этих соревнованиях, хотя подготовка к ним была всего полтора месяца. Я считаю это были удачные соревнования", - заметила она.

Для ребят участие в конкурсе было очень полезным, так как это был их первый и большой опыт, подытожила Карина Блинова.