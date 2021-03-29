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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 марта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (53)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник по-прежнему будет находиться во власти антициклона с запада.

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Во вторник 30 марта в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление высокое.

Ветер умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах от 7 до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +10°С до +15°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (53)

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