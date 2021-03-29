Фигурант по делу против экс-министра репатриации Абхазии взят под домашний арест

Генпрокуратура Абхазии 23 марта возбудила уголовное дело в отношении экс-главы Госкомитета по репатриации Беслана Дбар, директора ООО "РемСтрой2012" Амирана Лакербая и инженера по технадзору Фонда репатриации Дениса Кове.

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Сухумский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 23 мая, в отношении Дениса Кове, об этом сообщается на сайте суда.

Денис Кове обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере по признакам хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

По версии предварительного следствия, он, являясь инженером по техническому надзору Фонда репатриации при строительстве коттеджного поселка для репатриантов в селе Мачара Гулрыпшского района, совместно с экс-министром по репатриации Бесланом Дбар и директором ООО "РемСтрой2012" Амираном Лакербая путем составления поддельных исполнительных документов о якобы произведенных строительных работах похитили 25 256 598 рублей.

Отмечается, что ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Беслана Дбар и Амирана Лакербая из Генеральной прокуратуры в суд не поступали.

Названные в настоящем сообщении лица считаются невиновными, пока их вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.