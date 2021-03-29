Озган дала поручения по вопросу устранения последствий оползня в Новом Афоне

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган на прошлой неделе провела осмотр оползня, сошедшего на частный земельный участок семьи Аргун по улице Чанба в Новом Афоне.

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Управление капитального строительства должно направить в Министерство экономики к 31 марта предложение по проведению комплекса проектно-изыскательных работ по устранению последствий оползня, включая гидрогеологию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Такое экспертное мнение на совещании в Министерстве экономики высказали представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, Управления капитального строительства, Управления по землепользованию и кадастру и Инженерно-изыскательской компании "ЭкоГеоПроект".

Параллельно вице-премьер, министр экономики Кристина Озган поручила подготовить проект укрепительного сооружения на частном земельном участке семьи Аргун по дороге в село Анхуа.

По заключению Управления по землепользованию и кадастру активное движение грунта началось в марте прошлого года. Основная причина возникновения оползня на этом участке – вода, из-за которой происходит химическое и механическое вымывание грунтов.

Специалисты отметили необходимость планировать проект системы водоотвода.