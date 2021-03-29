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Пациент с COVID-19 скончался в Сухумской инфекционной больнице

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В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1231)
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 22 человек из 151 протестированного за сутки в Абхазии. 

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Пациент с диагнозом COVID-19 и двусторонняя полисегментарная пневмония скончался в Сухумской инфекционной больнице 28 марта, сообщает оперштаб по защите населения от коронавирусной инфекции. 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 человека, у 16 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 10 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 13, в Ткурчалской ЦРБ -2.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13385 человек. Зарегистрировано 212 летальных случаев. Выздоровели 12860 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1231)

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