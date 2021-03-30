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Милиция Абхазии проводит проверку по факту нашумевшей публикации в соцсети

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210330/1032111427/Militsiya-Abkhazii-provodit-proverku-po-faktu-nashumevshey-publikatsii-v-sotsseti.html

Публикация была сделана в Instagram девятнадцатилетней Аленой Тания в минувшую субботу 27 марта.

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. МВД Абхазии проводит доследственную проверку по факту опубликованного в Instagram видеоролика с участием девушки, которая озвучивает фразу: "Абхазия - это Грузия...", сообщает пресс-служба МВД.

Публикация была сделана в соцсети 27 марта. В связи с этим в правоохранительные органы республики поступило множество жалоб от возмущенных граждан. Участница видеозаписи Алена Тания 2001 года рождения дала первичные объяснения. Девушка сказала, что ее попросили опубликовать это видео, и что теперь она сожалеет о содеянном.

В органы внутренних дел были приглашены и родители фигурантки. Отец сказал, что прошел всю войну и не понимает, как его дочь могла снять такое видео, он отметил, что считает это "неправильным".

МВД сообщает также, что среди пользователей других соцсетей были распространены фотографии молодых людей в форме сотрудника милиции. В настоящее время установлены все участники и обстоятельства данного инцидента. Девушки, воспользовавшись форменной одеждой своей знакомой - отставной сотрудницы ОВД, в разные периоды времени делали личные фотографии и разместили их в публичном пространстве.

В отношении всех фигурантов так же проводится доследственная проверка.

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