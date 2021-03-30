Медработников, боровшихся с коронавирусом в Абхазии, отправят на отдых

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией был зарегистрирован в Абхазии 7 апреля 2020 года. За год в Абхазии выявлено 13385 случаев заболевания COVID-19.

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Врио премьер-министра Абхазии Владимира Делба провел совещание Правительства с участием руководства Фонда социального страхования и охраны труда, на котором обсудили меры социальной поддержки медработников, борющихся с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Кабмина.

Делба подчеркнул, что процесс борьбы с COVID-19 оказался сложным и во многом возможным благодаря труду медицинских работников.

"Прежде всего хотелось бы поблагодарить всех медицинских работников за самоотверженный труд, который они выполняли в нелегких, непростых, несвойственных условиях в период сложной эпидобстановки", - сказал врио премьера.

Он отметил, что среди медицинского персонала тоже были случаи заражения, и именно сейчас необходимо предоставить работникам медучреждений, задействованных в борьбе с коронавирусом, условия для прохождения реабилитации.

Делба поручил руководителям ответственных органов в тесном взаимодействии друг с другом подготовить предложения для отдельных категорий работников государственных ЛПУ о прохождении санаторно-курортного лечения в здравницах России или о предоставлении путевки в курортные объекты Абхазии.

Руководитель Фонда соцстрахования и охраны труда Бакур Бебия заверил врио главы Правительства, что в кратчайшие сроки, по предложению Минздрава, Фонд организует предоставление санаторного-курортного лечения медикам.

На совещании также подвели промежуточные итоги борьбы с коронавирусом в Абхазии за год.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия рассказал, что за весь период в Абхазии выявлено 13385 случаев заболевания, 96 процентов из них выздоровели, летальных исходов течения болезни -211. Он подчеркнул, что за год было израсходовано около 200 млн рублей на нужды гудаутской ЦРБ за счет разных источников. 180 абхазских медиков круглосуточно оказывали помощь больным по республике, развернуто свыше 500 коек для больных COVID-19.

В завершение встречи было сказано о том, что соблюдение эпидемиологических требований и контроль за ними позволили членам Координационного штаба рекомендовать главе государства ослабить ограничительные меры. Но вместе с тем важно тщательно продолжать соблюдать меры предосторожности.

© Foto / Кабинет министров Республики Абхазия Исполняющего обязанности Премьер-министра Республики Абхазия Владимира Делба состоялось совещание с членами Правительства и руководством Фонда социального страхования

На рабочей встрече присутствовали первый вице-премьер Беслан Джопуа, министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, руководитель Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, председатель Фонда социального страхования и охраны труда Бакур Бебия.