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Более 370 миллионов рублей потратила Абхазия за год борьбы с коронавирусом

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1234)
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Больше всего средств было потрачено на приобретение и поставку расходных материалов и медицинского оборудования, выплату дополнительной заработной платы врачам и функционирование Гудаутского ковидного центра.

СУХУМ, 30 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Более 370 миллионов рублей потратила Абхазия за год борьбы с COVID-19, сообщили Sputnik в Министерстве финансов республики.

"На реализацию мероприятий по защите населения Республика Абхазия и предотвращению распространения на территории коронавирусной инфекции COVID-19 за период с 26 марта 2020 года по 26 марта 2021 года были направлены средства в объеме 375 386 745 рублей", - говорится в сообщении. 

Самые большие расходы - на приобретение и поставку расходных материалов и медицинского оборудования. На это было выделено более 225 миллионов 700 тысяч рублей. Из них на приобретение:

  • аппаратов искусственной вентиляции легких – более 29 миллионов рублей, 
  • передвижных рентгенодиагностических цифровых установок – более 16 миллионов рублей,
  • приобретение "медицинского инструментария, инвентаря, оборудования" – более 28 миллионов 300 тысяч рублей, 
  • оснащение двух ПЦР-линии для диагностики SARS-cov-2 – 11 с половиной миллионов рублей,
  • приобретение медикаментов, средств индивидуальной защиты и расходных материалов -  более 140 миллионов 700 тысяч рублей.

На выплату дополнительной заработной платы врачам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, было потрачено более 67 миллионов рублей.

© Foto / Кабинет министров Республики Абхазия
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Расходы на работу Гудаутского ковидного центра составили более 58 миллионов 700 тысяч рублей, включая приобретение компьютерного томографа, питание пациентов, приобретение расходников. 

Ремонтные работы ПЦР-лаборатории СЭС Очамчыры потребовали более двух миллионов 350 тысяч рублей.

Более шести с половиной миллионов рублей было выделено на приобретение, доставку и подключение медицинского кислорода. И более 14 миллионов 900 тысяч рублей - на расходы по размещению граждан, находящихся на карантине. 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1234)

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