Более 370 миллионов рублей потратила Абхазия за год борьбы с коронавирусом

Больше всего средств было потрачено на приобретение и поставку расходных материалов и медицинского оборудования, выплату дополнительной заработной платы врачам и функционирование Гудаутского ковидного центра.

СУХУМ, 30 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Более 370 миллионов рублей потратила Абхазия за год борьбы с COVID-19, сообщили Sputnik в Министерстве финансов республики.

"На реализацию мероприятий по защите населения Республика Абхазия и предотвращению распространения на территории коронавирусной инфекции COVID-19 за период с 26 марта 2020 года по 26 марта 2021 года были направлены средства в объеме 375 386 745 рублей", - говорится в сообщении.

Самые большие расходы - на приобретение и поставку расходных материалов и медицинского оборудования. На это было выделено более 225 миллионов 700 тысяч рублей. Из них на приобретение:

аппаратов искусственной вентиляции легких – более 29 миллионов рублей,

передвижных рентгенодиагностических цифровых установок – более 16 миллионов рублей,

приобретение "медицинского инструментария, инвентаря, оборудования" – более 28 миллионов 300 тысяч рублей,

оснащение двух ПЦР-линии для диагностики SARS-cov-2 – 11 с половиной миллионов рублей,

приобретение медикаментов, средств индивидуальной защиты и расходных материалов - более 140 миллионов 700 тысяч рублей.

На выплату дополнительной заработной платы врачам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, было потрачено более 67 миллионов рублей.

Расходы на работу Гудаутского ковидного центра составили более 58 миллионов 700 тысяч рублей, включая приобретение компьютерного томографа, питание пациентов, приобретение расходников.

Ремонтные работы ПЦР-лаборатории СЭС Очамчыры потребовали более двух миллионов 350 тысяч рублей.

Более шести с половиной миллионов рублей было выделено на приобретение, доставку и подключение медицинского кислорода. И более 14 миллионов 900 тысяч рублей - на расходы по размещению граждан, находящихся на карантине.