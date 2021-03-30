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Аслан Бжания объявил о начале весеннего призыва в армию Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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План весеннего и осеннего призыва на 2021 год был утвержден в Минобороны Абхазии на прошлой неделе.

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ "О призыве в апреле-июне 2021 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву", сообщает пресс-служба главы государства.

© Sputnik / Илона Хварцкия
План осеннего и весеннего призыва в армию Абхазии не выполнен

На основании законов Республики Абхазия "О воинской обязанности и военной службе" и "Об обороне" президент поручил призвать с 1 апреля по 30 июня 2021 года на военную службу граждан Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу. Указано также уволить с военной службы военнослужащих, срок военной службы по призыву которых истек.

Кабинету министров Абхазии, администрациям городов и районов поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы граждан Республики Абхазия.

Неделей ранее в Минобороны Абхазии был утвержден план весеннего и осеннего призыва на 2021 год.

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