Меньше банковских переводов: как отток трудовых мигрантов повлиял на экономику Абхазии

За 2020 год в страны ближнего и дальнего зарубежья через систему денежных переводов CONTACT, Юнистрим, "Золотая Корона" было переведено около пяти с половиной миллиардов рублей.

Специалисты банковской сферы фиксируют уменьшение денежных переводов из Абхазии, при этом обналичивание средств через банкоматы, напротив, идет в рост. Как эти тенденции влияют на экономику и причем здесь майнинг, в интервью радио Sputnik рассказали директор Института экономики Заур Шалашаа и начальник управления исследования информации и статистики Национального банка Абхазии Георгий Квеквескири.

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Отток гастарбайтеров

Начальник управления исследования информации и статистики Национального банка Абхазии Георгий Квеквескири в интервью радио Sputnik рассказал, что из общей суммы банковских переводов большая часть приходится на Россию.

"Надо учитывать тот момент, что большая часть переводов приходится на Россию, это 80% от общей суммы. Если выделять Среднюю Азию, то это всего 11%, это практически 600 миллионов рублей. По сравнению с 2019 годом сумма снизилась на 133 миллиона рублей, прежде всего это касается Узбекистана и Таджикистана", - подчеркнул он.

Наемная рабочая сила приезжает в Абхазию не только из Средней Азии, но и из таких стран как Молдова, Азербайджан, Армения. Снижение количества перечислений наблюдается и в эти государства, отметил специалист.

Директор Института экономики Заур Шалашаа напомнил, что в период пандемии значительная часть трудовых мигрантов покинула Абхазию.

"Какое-то количество трудовых мигрантов в республике остается, но цифры мы не знаем. Во всяком случае, каждый из них в среднем получал до 30 тысяч рублей, но нельзя говорить о том, что в Абхазии находились исключительно мигранты, которые были задействованы в сфере услуг, но и высококвалифицированная рабочая сила", - подчеркнул он.

По его словам, во многих регионах Абхазии вместо трудовых мигрантов, которые работали раньше, работает местное население.

"Поэтому мы постепенно занимаемся трудоустройством местного населения, и это дает эффект даже больше того, что мы теряем из-за оттока мигрантов. По нашим данным, мигранты вносили в наш бюджет до 50 миллионов рублей, это мы компенсируем тем, что местное население трудоустраивается, в этом плане у нас плюс", - говорит Шалашаа.

Он также подчеркнул, что во многих местных строительных компаниях трудится исключительно местное население.

"У нас было очень много людей, которые хотели бы работать, но информирования о свободных вакансиях недостаточно. Нам нужно в первую очередь заботиться о местном населении, трудоустраивать людей.

Говоря о процентах, которые зарабатывает банк за переводы наличности, Начальник управления исследования информации и статистики Национального банка Абхазии Георгий Квеквескири заметил, что это не основной вид заработка.

"Естественно, банк зарабатывает на проценте за переводы, но для банка это не является основным видом деятельности. Основной источник доходов - это кредитование и получение процентных доходов. Поэтому, да, это негативно сказалось, но если смотреть в целом по банковской системе, то за счет роста переводов в Россию потери по переводам в Среднюю Азию компенсированы", - сказал Квеквескири.

В сумму пять с половиной миллиардов рублей входят переводы на банковские карты международных платежных систем.

"У нас есть очень много обладателей карт, например Тинькофф, Сбербанк. Если мы пополняем карты, приходя в коммерческий банк, соответственно, это происходит через систему CONTACT", - отметил он.

Банкоматы и майнинг

Что касается обналичивания денег через банкоматы и можно ли это связать майнингом, Георгий Квеквескири заметил, что формы отчетности не существует.

"Если бы эта деятельность была лицензированной, они бы сдавали какие-то отчеты в Управление госстатистики, мы могли бы сделать какой-то анализ. Поэтому мы можем только косвенно судить о том объеме, который был в 2020 году: по картам международных платежных систем было совершено операций на сумму практически семь миллиардов рублей, что больше на миллиард рублей, чем в 2019 году. Но опять же мы не можем судить что конкретно послужило этому росту", - говорит он.

При этом Квеквескири отметил, что майнинг криптовалют повлиял на эти цифры, но сказать насколько – сложно.

Директор Института экономики Заур Шалашаа уверен, что выросшие показатели обналичивания денежных средств через банкоматы связаны с майнингом криптовалют в стране.

"По имеющейся информации, майнинговые фермы как работали, так и работают. В каких-то местах эту работу более или менее прикрыли, ждут, когда наступят лучшие времена, но многие работают. К сожалению, мы не видим официальной отчетности, откуда безналичный рост", - отметил он.

Заур Шалашаа почеркнул, что в республике был период, когда денег в банкоматах не хватало, и чтобы получить свои пенсии, люди стояли в огромных очередях. Нехватка наличности была в том числе связана с деятельностью майнеров, считает экономист.