Замена ливневок на трех улицах Сухума завершится в первом полугодии 2021 года

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и глава администрации Сухума Беслан Эшба провели инспекцию на трех улицах Сухума, где ведутся работы по замене коммуникационных сетей, в понедельник 29 марта.

СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Работы по замене ливневых коллекторов на улицах Абазинская, Джонуа и Гулиа в Сухуме будут завершены в первом полугодии 2021 года, рассказала министр экономики Кристина Озган в интервью пресс-службы администрации столицы.

Работы по замене коммуникационных сетей и водопровода на трех улицах столицы были начаты в сентябре 2020 года и проходят в рамках Инвестиционной программы. Общий объем финансирования ремонтных работ составляет 144 миллиона рублей. Окончательная стоимость проекта будет известна после завершения экспертизы проектно-сметной документации, которая проводится сейчас в России, сообщают в пресс-службе Минэка Абхазии.

Планируется, что контракты будут заключены в апреле. Ремонтными работами занимаются коммунальные службы администрации Сухума. Работы на каждом участке займут ориентировочно два месяца. Коммунальщики планируют завершить свою часть работ к первым числам июля, чтобы успеть до наступления активной фазы курортного сезона.

По словам заместителя директора департамента ЖКХ администрации Сухума Руслана Авидзба, наиболее сложная ситуация наблюдается на улице Абазинская, где корни деревьев вросли в ливневые коллекторы.

"Предстоит работа по демонтажу бетонных плит, расчистке стен колодцев, и будут уложены новые плиты с одной стороны улицы, с другой стороны есть возможность проложить трубу на проезжей части, чтобы не портить тротуар", - сказал он.

Председатель Госкомитета по экологии Мурман Соломко отметил, что, возможно, придется посадить новые деревья на улице Абазинская, так как "срок жизни специальных городских насаждений короче, чем срок жизни этих же деревьев в естественных условиях". Глава администрации Сухума Беслан Эшба отметил, что готов оплатить посадку новых насаждений.

Также глава администрации выразил обеспокоенность по поводу состояния дорог на проинспектированных улицах и отметил, что в ближайшие дни на проблемных участках будут засыпаны ямы.