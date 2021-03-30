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Свой косяк: большую стаю кефали зафиксировали у берегов Гудауты

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В этом году, благодаря температурным условиям зимы и хорошему развитию в прошлые два года, кефаль образует крупные скопления. С потеплением воды косяки рассеются.

СУХУМ, 30 мар - Sputni, Сария Кварацхелия. Большие стаи кефали зафиксировали местные жители у берегов Гудауты. 

Жительница Гудауты Назира Аргун сняла на видео редкое явление. Сначала очевидица подумала, что в воде водоросли, но бывалые рыбаки объяснили, что это косяк кефали.

"Мы каждое утро ходим на море. После того как окунулись в воду, увидели знакомых, которые стали махать нам. Мы пошли к ним на причал. Смотрим, в воде что-то кишит, спросила: "Откуда эти водоросли здесь взялись". Мне объяснили, что это никакие не водоросли, а рыба. Такое я видела впервые, море впечатлений, конечно. Но ребята говорят, что такое бывает периодически", - поделилась Назира Аргун.

По словам директора Института экологии Романа Дбар, у берегов Гудауты зафиксировали стаи кефали.

"Это кефаль и причем остронос, или чуларка - один из пяти видов кефали Черного моря", - пояснил эколог. 

Как отметил Дбар, в этом году, благодаря температурным условиям зимы и хорошему развитию за последние два года преимущественно в озере Скурча, кефаль образует крупные скопления. С потеплением воды косяки рассеются. 

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