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Прогноз погоды в Абхазии на среду 31 марта

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (54)
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Sputnik Абхазия
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Погодообразующие факторы Черноморского побережья Абхазии существенно не изменятся, сохранится влияние южной окраины западного антициклона.

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. В среду 31 марта в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление высокое.

Ветер умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах от 7 до 9 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +11°С до +16°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-90 процентов.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (54)

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