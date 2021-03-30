Прогноз погоды в Абхазии на среду 31 марта

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. В среду 31 марта в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление высокое.

Ветер умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах от 7 до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +11°С до +16°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-90 процентов.