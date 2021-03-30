В Сухуме установлены 10 новых пожарных гидрантов

Согласно распоряжению главы Администрации Сухума Беслана Эшба, для столицы Абхазии будут закуплены и установлены еще 12 гидрантов.

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Десять новых пожарных гидрантов установлены в Сухуме, сообщается на сайте столичной администрации.

Работы по установке оборудования проводились в рамках Инвестпрограммы на улицах Гулиа, Джонуа и Абазинской, отмечается в сообщении.

В МЧС Абхазии отметили, что это существенно облегчит им работу при ликвидации пожаров в городе, позволит напрямую подключаться к системе городского водопровода для подачи воды по пожарным рукавам непосредственно к очагу возгорания.

Сотрудники ПСО по охране Сухума и Сухумского района провели осмотр новых гидрантов, проверили их в соответствие установленным нормам и дали свое положительное заключение по данному факту, сообщает пресс-служба МЧС.

До конца июня текущего года на на улицах Гулиа, Джонуа и Абазинской в Сухуме по Инвестпрограмме будут заменены ливневки.