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Переименованы две улицы Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210330/1032118324/Pereimenovany-dve-ulitsy-Sukhuma.html

Последнее заседание депутатов шестого созыва Сухумского городского Собрания состоялось во вторник 30 марта. 11 апреля в Абхазии пройдут выборы в органы местного самоуправления.

СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Депутаты Сухумского городского Собрания единогласно приняли решение переименовать проезд Северный на Старом поселке в улицу Дмитрия Гамгия, а улицу Спортивная в улицу Али Алиева. Об этом сообщает пресс-служба Сухумского городского Собрания.

© Sputnik / Прохоренко
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В эфире радио Sputnik председатель Сухумского городского Собрания Дмитрий Маршания сказал, что с инициативой о переименовании улиц к депутатам обратились сами жители.

Дмитрий Гамгия был участником Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, он погиб при освобождении верхней части Кодорского ущелья в 2001 году, кавалер Ордена Леона.

Али Алиев – журналист, политик, знаток истории Северного Кавказа, долгое время был председателем парламента Конфедерации народов Кавказа, капитан первого ранга ВМС СССР, доброволец, защищавший Абхазию в период Отечественной войны 1992-1993 годов.

О жизненном пути и боевых заслугах Гамгия и Алиева депутатам рассказали их боевые друзья.

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