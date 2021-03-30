Переименованы две улицы Сухума

Последнее заседание депутатов шестого созыва Сухумского городского Собрания состоялось во вторник 30 марта. 11 апреля в Абхазии пройдут выборы в органы местного самоуправления.

СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Депутаты Сухумского городского Собрания единогласно приняли решение переименовать проезд Северный на Старом поселке в улицу Дмитрия Гамгия, а улицу Спортивная в улицу Али Алиева. Об этом сообщает пресс-служба Сухумского городского Собрания.

В эфире радио Sputnik председатель Сухумского городского Собрания Дмитрий Маршания сказал, что с инициативой о переименовании улиц к депутатам обратились сами жители.

Дмитрий Гамгия был участником Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, он погиб при освобождении верхней части Кодорского ущелья в 2001 году, кавалер Ордена Леона.

Али Алиев – журналист, политик, знаток истории Северного Кавказа, долгое время был председателем парламента Конфедерации народов Кавказа, капитан первого ранга ВМС СССР, доброволец, защищавший Абхазию в период Отечественной войны 1992-1993 годов.

О жизненном пути и боевых заслугах Гамгия и Алиева депутатам рассказали их боевые друзья.