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Скончался пациент Гудаутского ковидного госпиталя

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1235)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210330/1032118744/Skonchalsya-patsient-Gudautskogo-kovidnogo-gospitalya.html

Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии выросло до 13398. Выздоровели 12860 человека. Зарегистрировано 213 летальных случаев.

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. В Гудаутской районной больнице 30 марта скончался пациент 1960 года рождения с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

Тестирование на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки провели еще у 232 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 13 из них.

В Гудаутской ЦРБ сейчас на стационарном лечении 23 человека, у 19 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии восемь человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - семь, в Гагрской ЦРБ - 13, в Ткурчалской ЦРБ - два.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1235)

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