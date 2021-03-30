Скончался пациент Гудаутского ковидного госпиталя

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. В Гудаутской районной больнице 30 марта скончался пациент 1960 года рождения с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

Тестирование на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки провели еще у 232 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 13 из них.

В Гудаутской ЦРБ сейчас на стационарном лечении 23 человека, у 19 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии восемь человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - семь, в Гагрской ЦРБ - 13, в Ткурчалской ЦРБ - два.