Российские разведчики в Абхазии освоили стрельбу в динамике

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Военнослужащие разведывательных подразделений Южного военного округа в Абхазии освоили новые методы стрельбы, сообщает пресс-служба ЮВО.

В стрелковом тире для практической стрельбы разведчики отработали специальные упражнения на тренажере "качели", имитирующем условия ведения огня с лодки или борта корабля в движении.

Военнослужащие поражали цели в динамике из различных положений на расстояниях от 25 до 100 метров с помощью модернизированного автомата АК-74М и пистолета Макарова. А также отработали передвижение в стесненных городских условиях и на скалистых участках местности в условиях ограниченной видимости.

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В ЮВО отмечают, что в программу боевой подготовки разведывательных подразделений военного округа регулярно внедряются новые упражнения, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов, чтобы готовить военнослужащих к выполнению задач в горах и на морском побережье.