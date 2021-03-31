Метеорологи рассказали о погоде в Абхазии в первой половине апреля

В первые дни апреля погоду в Абхазии определяет барическое поле повышенного давления, к середине месяца установится по-весеннему теплая погода.

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. В первой половине апреля погода на Черноморском побережье Абхазии относительно устойчива, сообщают в отделе гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

В отдельные дни, с 1 по 5 апреля, возможны осадки из-за прохождения холодных атмосферных фронтов, вызываемых затоком холодного воздуха с северо-запада, отмечают метеорологи. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, местами умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, туман.

С 6 по 9 апреля а также 13,14,15 апреля территория Абхазии окажется под влиянием циклона с теплыми массами воздуха с юга, установится по-весеннему теплая погода, дневная температура поднимется до +22°С. Ближе к началу второй декады из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха возможны осадки.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3 - 8 метров в секунду, в отдельные дни местами могут быть порывы от 10 до 15 метров секунду.

Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение на море слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.