15:12 31 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.64
  • EUR88.75
Поиск
Срочно:

Метеорологи рассказали о погоде в Абхазии в первой половине апреля

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (55)
148 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/1f/1032119592.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210331/1032119659/Meteorologi-rasskazali-o-pogode-v-Abkhazii-v-pervoy-polovine-aprelya.html

В первые дни апреля погоду в Абхазии определяет барическое поле повышенного давления, к середине месяца установится по-весеннему теплая погода.

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. В первой половине апреля погода на Черноморском побережье Абхазии относительно устойчива, сообщают в отделе гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

В отдельные дни, с 1 по 5 апреля, возможны осадки из-за прохождения холодных атмосферных фронтов, вызываемых затоком холодного воздуха с северо-запада, отмечают метеорологи. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, местами умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, туман.

С 6 по 9 апреля а также 13,14,15 апреля территория Абхазии окажется под влиянием циклона с теплыми массами воздуха с юга, установится по-весеннему теплая погода, дневная температура поднимется до +22°С. Ближе к началу второй декады из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха возможны осадки.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3 - 8 метров в секунду, в отдельные дни местами могут быть порывы от 10 до 15 метров секунду.  

Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +10°С.

 Волнение на море слабое и значительное, 1-3 балла.

 Относительная влажность воздуха 60-90%.  

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (55)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Интереснее, чем Атлантида: фотографии древних затонувших городов
Двое погибли, двое пострадали: на верфи в Ленобласти опрокинулся траулер
Аварии, погибшие и раненые: статистика ДТП в Абхазии с 1990 года
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться