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Парламент ратифицировал изменения соглашения о софинансировании зарплат бюджетникам

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Заседание Парламента проходит в среду 31 марта в Абхазии.

СУХУМ, 31 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии ратифицировал Протокол о внесении изменений в соглашение между Россией и Абхазией о порядке софинансирования за счет России повышения зарплаты работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания.

© Sputnik / Александр Кряжев
Соглашение Абхазии и России о софинансировании зарплат бюджетников продлят

Протокол предусматривает уменьшение размера софинансирования за счет средств Российской Федерации на 8,733% в целях учета налоговых доходов Республики Абхазия от подоходного налога на софинансируемый Российской Федерацией объем заработной платы категорий работников.

Указанные изменения не повлекут за собой риски недостижения целевых значений средней заработной платы.

Одним из условий софинансирования российской стороной в соответствии со статьей является реализация абхазской стороной плана мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан, в том числе на основе оптимизации неэффективных расходов.

Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба отметил, что средняя зарплата по этим категориям сейчас составляет 16 000 рублей в месяц. В 2021 году она достигнет 19,5 тысячи рублей, а в 2022 году более 20 тысяч рублей.

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