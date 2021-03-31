Парламент Абхазии принял проект бюджета на 2021 год

Проект закона "О республиканском бюджете" не был принят депутатами во втором чтении в декабре и был направлен на доработку в комитет Парламента по бюджету.

СУХУМ, 31 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Парламента Абхазии приняли в третьем и окончательном чтении проект закона "О республиканском бюджете на 2021 год", сообщает корреспондент Sputnik.

Согласно проекту, общий общем государственного бюджета по доходам в 2021 году составляет 10 миллиардов 463 миллиона рублей, по расходам – 11 миллиардов 255 миллионов рублей. Дефицит госбюджета составил бы 791 миллион 758 тысяч рублей.

Общий объем республиканского бюджета в 2021 году установлен в размере 8 миллиардов 376 миллионов рублей, финансовая помощь от России в целях социально-экономического развития составляет 3 миллиарда 823 миллиона рублей и в целях реализации Инвестпрограммы на 2020-2022 годы - 1 миллиард 350 миллионов рублей.

Объем расходов республиканского бюджета составляет в 2021 году 9 миллиардов 167 миллионов 784 тысяч рублей, размер дефицита - 791 миллион 758 тысяч рублей.

Увеличены расходы на поддержку независимых СМИ в объеме 3 миллиона 600 тысяч рублей.

Увеличены расходы на национальной безопасности и правоохранительной деятельности за счет остатков финансовой помощи России от 2020 года в объеме 29 миллионов 984 тысячи рублей. Также увеличены расходы на мероприятия по Министерству просвещения -1 миллион 314 тысяч рублей. По Министерству культуры - 1 миллион рублей по начислению на выплаты по оплате труда.

© Sputnik / Томас Тхайцук Заседание парламента Республики Абхазия

Увеличены расходы на приобретение медоборудования для Наркодиспансера в размере 9 миллионов рублей и на борьбу с коронавирусной инфекцией в размере 10 миллионов рублей.

Межбюджетный трансфер для Очамчырского района увеличен в объеме 4 миллионов рублей.

В расходной части Республиканского бюджета предусматривается также сокращение на общую сумму 126 миллионов 004 тысячи рублей. Сокращены закрепленные за Министерством финансов Республики Абхазия часть средств на повышение заработной платы отдельной категории работников бюджетной сферы на 8,733% в целях учета налоговых доходов Республики Абхазия от подоходного налога на софинансируемый Российской Федерацией объем заработной платы отдельной категории работников бюджетной сферы.

Доходы Гагрского района в 2021 году составят 350 миллионов 611 тысяч рублей, расходы- 503 миллиона 452 тысячи рублей. Доходы Гудаутского района - 241 миллион 186 тысяч рублей, расходы - 461 миллион 324 тысячи рублей.

Доходы Сухумского района составят 107 миллионов 004 тысячи рублей, расходы -131 миллион 898 тысяч рублей. Гулрыпшский район указал доходную часть в размере 63 миллиона 743 тысячи рублей, расходную часть - 194 миллиона 446 тысяч рублей.

Доходы Очамчырского района составят 115 миллионов 339 тысяч рублей, расходы - 261 миллион 323 тысячи рублей.

Доходы Ткуарчалского района - 20 миллионов 138 тысяч рублей, расходы - 192 миллиона 886 тысяч рублей.

Доходы Галского района составят 45 миллионов 528 тысяч рублей, расходы - 231 миллион 819 тысяч рублей.

Доходы Сухума составят 1 миллиард 141 миллион 288 тысяч рублей, расходы - 1 миллиард 182 миллиона 288 тысяч рублей.

В общем дефицит районных бюджетов составит 791 миллион 758 тысяч рублей.