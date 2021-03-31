Избран новый судья Верховного суда Абхазии

Верховный суд Республики Абхазия – высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным делам, делам об административных правонарушениях и иным делам, отнесенным к компетенции судов общей юрисдикции.

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Депутаты Парламента рассмотрели кандидатуру Сафарбея Миканба на должность судьи Верховного суда Абхазии, представленную президентом в соответствии со статьей 69 Конституции Абхазии, на сессии Парламента в среду 31 марта.

Кандидатура Миканба Сафарбея Тарасовича была рекомендована на должность судьи Верховного суда Республики Абхазия заключением Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия от 22 февраля 2021 года.

В ходе голосования, где 29 депутатов проголосовали за, двое - против, Сафарбей Миканба был избран на должность судьи Верховного суда Абхазии.

Миканба Сафарбей Тарасович родился 9 апреля 1961 года в городе Новый Афон Гудаутского района Абхазской АССР.

В 1986 году окончил с отличием историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности "правоведение", присвоена квалификация "юрист".

С апреля 1987 года приступил к выполнению должностных обязанностей в прокуратуре города Сухум, а затем в ткуарчалской прокуратуре.

С 21 ноября 1990 года по 29 октября 1993 года – прокурор города Ткуарчал.

С 29 октября 1993 года по 12 ноября 2001 года – прокурор Сухумского района.

С 12 ноября 2001 года по 7 февраля 2007 года – первый заместитель Генерального прокурора Республики Абхазия.

С 7 февраля 2007 года по 5 июня 2014 года – генеральный прокурор Республики Абхазия.

Женат, отец двоих дочерей.