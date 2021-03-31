Парламент Абхазии принял в первом чтении поправки в закон о декларировании доходов

Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" был принят в третьем и окончательном чтении в феврале 2020 года.

СУХУМ, 31 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Парламента Абхазии приняли поправки в закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" в первом чтении, сообщает корреспондент с места.

Ранее депутаты во втором и окончательном чтении уже не приняли поправки в закон, но на заседании 15 марта некоторые парламентарии заявили о том, что голосование произошло с нарушением регламента, были допущены процедурные и технические ошибки, что позволяет провести повторное голосование.

Основные поправки касаются круга лиц, которые попадают в категорию "члены семьи декларанта". Согласно внесенной поправке, к членам семьи относятся супруг, супруга, несовершеннолетние и совершеннолетние дети, родители, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта.

Поправки также касаются сроков вступления в силу уже принятого закона о декларировании: инициаторы поправок предлагают не ждать, пока в силу вступит закон о госслужбе, и предлагают, чтобы он вступал в силу с 3 апреля 2021 года. Однако новые поправки предусматривают вступление закона в силу с 1 мая 2021 года.

Депутаты Парламента Абхазии приняли законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" в третьем окончательном чтении в феврале 2020 года.

Впредь кандидаты в президенты и депутаты республики будут предоставлять декларацию не только в избирательную комиссию, но и в Министерство по налогам и сборам для последующей публикации на сайте ведомства.

При этом чиновник должен представить декларацию в течение 30 дней со дня вступления в должность. Кроме того, изменения внесены в часть 1 статьи 6, согласно которой, кандидаты в президенты и кандидаты в депутаты будут представлять декларацию не только в ЦИК, но и в Министерство по налогам и сборам для последующего опубликования на официальном сайте министерства.

Было решено, что данные, отраженные в декларациях, будут размещены на официальных сайтах и предоставлены СМИ. Если раньше на сайте запрещалась публикация данных о членах семьи декларанта, то поправки в закон предполагают не только отмену этого пункта, но и обнародование информации о месте прописки, месте жительства чиновника и членов его семьи.