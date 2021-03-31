"Запасной кошелек": Сбербанк Абхазии запустил новую услугу займа

По услуге "Запасной кошелек" Сбербанк дает возможность своим клиентам пользоваться средствами банка, если у них на карте закончились деньги.

СУХУМ, 31 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Сбербанк Абхазии запустил новую услугу займа с 31 марта, об этом корреспонденту Sputnik сообщил главный бухгалтер банка Давид Гулария.

Услугу могут подключить лица не младше 21 года и не старше 70 лет. Для того чтобы взять займ, клиенту Сбербанка необходимо прийти в отделение банка и написать заявление. По словам главбуха "Сбербанка", в банке автоматически рассчитывают, какую сумму займа может получить человек. Заявка может быть одобрена уже на следующий день.

"Задолженность выдается на дебетовую карту Сберегательного банка. Размер подключаемого лимита задолженности будет рассчитываться нашими специалистами. Максимальный размер - 30 тысяч рублей. Это максимум. Мы проверяем, какие доходы поступают на счет клиента за длительный период, если мы видим, что это наш постоянный клиент, то мы можем подключить эту услугу", - пояснил Гулария.

При задолженности до пяти тысяч рублей ежедневно необходимо платить девять рублей комиссии, от пяти до десяти тысяч рублей - комиссия составляет 19 рублей ежедневно. От 10 до 20 тысяч задолженности - 39 рублей комиссии. А при задолженности от 20 до 30 тысяч рублей размер комиссии вырастет до 59 рублей.

"Если, например, человек в рамках полученного лимита потратил пять тысяч рублей, то он платит девять рублей комиссии ежедневно до тех пор, пока не погасит задолженность. С изменением задолженности комиссия тоже будет меняться", - отметил Гулария.

Займ в рамках услуги "Запасной кошелек" дается на три года. Но задолженность можно погасить досрочно, если клиент придет и внесет потраченную сумму и комиссию, либо при поступлении заработной платы на карту банк автоматически спишет потраченные средства.

За первый день действия "Запасного кошелька" за подключением услуги в Сбербанк Абхазии уже обратились более 20 клиентов.

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