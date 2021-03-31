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Иномарки с тайниками: пресечены попытки контрабанды сигарет из Абхазии в Россию

© Foto / пресс-служба краснодарской таможни
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сигареты были приобретены на территории Абхазии и перемещалась в коммерческих целях для реализации в России.

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Российские таможенники совместно с пограничниками пресекли незаконный ввоз в Россию более 700 пачек контрабандных сигарет, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
Сигареты под шубой: пресечена контрабанда табачной продукции из Абхазии

В ходе таможенного контроля транспортных средств на посту МАПП "Адлер" Краснодарской таможни были выявлены две иномарки, незаконно перемещавшие табачную продукцию из Абхазии в Россию. 

Вызвавший подозрение таможенников автомобиль TOYOTA MARK X был остановлен и направлен на осмотр с применением МИДК. После сканирования транспортного средства, досмотра со специалистами-кинологами в автомобиле был обнаружен тайник с незаконной табачной продукцией. Место сокрытия сигарет находилось в багажном отделении, в сабвуфере. После демонтажа звукового динамика в коробе сабвуфера было обнаружено 380 пачек сигарет "PARLIAMENT" (7600 штук) без маркировки.

© Foto / пресс-служба краснодарской таможни
Контрабанда сигарет

На следующий день был остановлен еще один автомобиль марки TOYOTA.  В нем также пытались переместить партию контрабандных сигарет с сокрытием. Табачная продукция была спрятана под обшивкой дверей автомобиля, из которых таможенники извлекли 400 пачек сигарет.

© Foto / пресс-служба краснодарской таможни
Контрабанда сигарет

Табачная продукция, как отмечают в таможне, была приобретена на территории Абхазии и перемещалась в коммерческих целях для реализации в России. Незаконный товар и автомобили изъяты, а образцы табачной продукции направлены на экспертизу.

По фактам контрабанды возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров) и по статье 16.3 КоАП России (несоблюдение запретов и/или ограничений на ввоз (вывоз) товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию).

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