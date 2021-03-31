Прогноз погоды в Абхазии на четверг 1 апреля

Погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. В четверг 1 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, со второй половины дня, ближе к вечеру, местами возможен кратковременный дождь, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление в пределах нормы.

Ветер умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах от 7 до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.