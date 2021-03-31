Прогноз погоды в Абхазии на четверг 1 апреля

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. В четверг 1 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, со второй половины дня, ближе к вечеру, местами возможен кратковременный дождь, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.
Атмосферное давление в пределах нормы.
Ветер умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах от 7 до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.