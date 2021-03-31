Абхазия продолжит сотрудничество с миссией Международного Красного Креста

Миссия МККК работает в Абхазии с 1992 года и проводит комплекс гуманитарных программ. Эксгумационные работы в Абхазии проводятся с 2010 года.

СУХУМ, 31 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания принял представителей миссии Международного Красного Креста в среду 31 марта.

"Добрый день! Рад вас приветствовать, мы выражаем слова благодарности за ту работу, которую вы проводите на территории Абхазии на протяжении долгих лет. Международный Красный Крест - это организация, которая ассоциируется с гуманизмом, с правильными подходами в решении проблем, возникающих в конфликтных ситуациях", - сказал глава государства, приветствуя гостей.

Аслан Бжания выразил готовность республики продолжать сотрудничество с организацией и оказывать всяческую поддержку, которая необходима Международному Красному Кресту.

Глава Миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии Маттиас Вайнрайх поблагодарил президента за прием. Он представил Аслану Бжания посланника Международного Красного Креста по вопросам пропавших без вести на Кавказе Дениела Мак Свини, который рассказал главе государства о своих задачах.

Посланник Международного Красного Креста рассказал, что за время работы миссии в Абхазии были опознаны и переданы семьям останки 177 без вести пропавших.

"Это, конечно, очень значимо, то, что происходит здесь, потому что, работая во многих местах мира по этой программе, могу сказать, что работа здесь поставлена на довольно хороший уровень", - заметил он.

Также Дениел Мак Свини подчеркнул, что работу в этом направлении необходимо продолжать, так как от общего количества пропавших без вести в Абхазии опознаны лишь 10%.