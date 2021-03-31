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Александр Анкваб вернулся в Абхазию после лечения от коронавируса

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб завершил курс лечения от COVID-19 и выписался из московской клиники 18 марта.

СУХУМ, 31 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Александр Анкваб вернулся в Абхазию из Москвы после лечения от коронавируса и прохождения реабилитации, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Правительства.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб выписан из московской клиники

Коронавирус был выявлен у Александра Анкваб 30 декабря, 5 января он был госпитализирован в Гудаутский ковидный госпиталь, однако через три дня было решено, что Анкваб продолжит лечение в Москве.

8 января 2020 года премьер-министр Абхазии Анкваб был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России с коронавирусной инфекцией, двусторонней полисегментарной пневмонией, признаками тяжелой дыхательной недостаточности и признаками лекарственного гепатита. Ему была проведена селективная плазмофильтрация.

17 января Александра Анкваб подключили к аппарату ИВЛ, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Через неделю лечения, 25 января, у премьер-министра наметилась положительная динамика. Анкваб продолжал лечение в Москве, и с 15 февраля пошел на поправку.
Обязанности премьер-министра Абхазии временно исполняет вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

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