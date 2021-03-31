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Еще один летальный случай с коронавирусом поизошел в Гудаутском госпитале

© Sputnik / Кирилл Брага
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1236)
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Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии выросло до 13428. Зарегистрировано 214 летальных случаев. Выздоровели 12876 человек.

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки прошли 184 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 30 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

Оперштаб сообщает также и о том, что в Гудаутском ковидном госпитале 30 марта скончался пациент 1941 года рождения. У мужчины была выявлена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 26 человек, у 21 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии девять человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – семь, в Гагрской ЦРБ – 12, в Ткурчалской ЦРБ – два.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1236)

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