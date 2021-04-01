Стала известна дата возобновления работы ИнгурГЭС

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа находятся с рабочей поездкой на ИнгурГЭС, которая с 20 января остановлена для ремонта деривационного тоннеля.

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. ИнгурГЭС возобновит работу в ночь с 30 апреля на 1 мая, заявил на встрече с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган и руководством "Черноморэнерго" председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония.

По его словам, была запланирована закачка свыше миллиона литров цемента, а по факту к 1 апреля закачали уже один миллион 300 литров. Он отметил, что работы опережают график почти на десять процентов.

"С уверенностью можно сказать, что уже в ночь с 30 апреля на 1 мая станция будет работать", - сообщил Мебония.

20 января ИнгурГЭС остановили для ремонта деривационного тоннеля, который находится в критическом состоянии. 24 января рабочие приступили к налаживанию коммуникаций, а через два дня к главным работам, которые будут проводиться на протяжении трех месяцев, – бурение и цементирование тоннеля.

Первоначально ремонт тоннеля был запланирован на середину февраля 2021 года, а завершение - на май. Размер потерь из-за утечек воды в тоннеле достигал до 250 миллионов киловатт-часов в год.

Деривационный тоннель на ИнгурГЭС в последний раз ремонтировали в 2006 году. По технике безопасности осмотр состояния тоннеля необходимо проводить каждые пять лет. Сейчас ежегодные потери из-за утечек воды в тоннеле достигают до 250 миллионов киловатт-часов. Это 10% от общей потребляемой Абхазией электроэнергии в год. После реабилитации деривационного тоннеля руководство ИнгурГЭС рассчитывает сократить утечки на 40-50%, что эквивалентно 100 миллионам киловатт-часов в год.

Ремонт обойдется в 45 миллионов евро, из них семь миллионов выделено в качестве гранта Еврокомиссией, и кредит в 38 миллионов предоставил Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).

ИнгурГЭС – единственный собственный источник электроэнергии Абхазии. Станцию ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина высотой 272 метра расположена в Грузии, а турбины и генераторы – на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.