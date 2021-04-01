Сотрудника Галской администрации задержали за хранение "Лирики"

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Сотрудники Управления угрозыска МВД Абхазии задержали юриста администрации Галского района Алмаса Джинджолия, у которого было изъято психотропное вещество "Прегабалин", сообщает на сайте ведомства.
Отмечается, что Джинджолия незаконно приобрел, хранил и перевозил в автомобиле блистеры препарата "Лирика". При осмотре автотранспортного средства из-под обшивки багажного отсека изъято четыре пластины, 47 капсул, содержащих психотропное вещество, общей массой более 14 граммов.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Джинджолия дал обязательство о явке.
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