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Сотрудника Галской администрации задержали за хранение "Лирики"

© Foto / МВД РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210401/1032127385/Sotrudnika-Galskoy-administratsii-zaderzhali-za-khranenie-Lirika-.html

Медицинское средство "Лирика" признано наркотическим препаратом и внесено Кабмином Абхазии в список запрещенных веществ в марте 2018 года.

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Сотрудники Управления угрозыска МВД Абхазии задержали юриста администрации Галского района Алмаса Джинджолия, у которого было изъято психотропное вещество "Прегабалин", сообщает на сайте ведомства.

Отмечается, что Джинджолия незаконно приобрел, хранил и перевозил в автомобиле блистеры препарата "Лирика". При осмотре автотранспортного средства из-под обшивки багажного отсека изъято четыре пластины, 47 капсул, содержащих психотропное вещество, общей массой более 14 граммов.

© Foto / МВД РА
Джинджолия Алмас Фредикович

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Джинджолия дал обязательство о явке.

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