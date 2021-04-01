Владимира Познера пригласили в Абхазию после скандала в Грузии

Российскому телеведущему и журналисту Владимиру Познеру пришлось покинуть Тбилиси, в который он приехал отпраздновать свой 87-й день рождения. В столице Грузии устроили митинги из-за высказываний Познера об Абхазии.

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Министерство туризма Абхазии пригласило Владимира Познера посетить республику после скандала в Тбилиси, приглашение в интервью Sputnik Ближнее зарубежье озвучил глава ведомства Теймураз Хишба.

Он выразил удивление такому поведению, противоречащему кавказским традициям уважения к гостю и старшему человеку.

"Владимир Владимирович Познер – это целая эпоха. Его по праву можно назвать достоянием всего постсоветского пространства и одним из патриархов мировой журналистики. И мы, конечно, удивлены событиями, произошедшими в Грузии, учитывая не только его профессиональный авторитет, но и возраст – по кавказским традициям к старшим проявляют особое уважение", - заявил глава Минтуризма.

Теймураз Хишба поздравил Познера с днем рождения и пригласил в Абхазию.

"Нашу республику не зря называют Страной Души, здесь ему будут рады", - добавил Хишба.

От лица абхазских коллег Владимира Познера поздравил с днем рождения Союз журналистов Абхазии.

"Мы, Ваши коллеги, приглашаем Вас и Ваших друзей в Абхазию! Мы убеждены в том, что не только журналисты, но и граждане страны будут весьма рады Вашему приезду в Абхазию. Приглашаем от души", - приводятся слова председателя СЖА Руслана Хашиг.

Владимир Познер 1 апреля отмечает свой 87-й день рождения. Накануне он прибыл со своими друзьями и коллегами в Тбилиси, чтобы отметить там праздник.

В среду в городе собрались протестующие, которые утверждали, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие неприемлемо. В частности речь шла о заявлениях Познера о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.

Здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, было окружено протестующими. Они сорвали ужин накануне праздничного банкета в ресторане отеля, сообщили в Инспекцию труда о том, что отель-ресторан, Познер и его гости нарушили действующий в Грузии "комендантский час". В результате отель был оштрафован.

В четверг стало известно, что Владимир Познер покинул Грузию. Журналиста и его друзей из отеля провожали полицейским кордоном, в аэропорту были мобилизованы правоохранители.