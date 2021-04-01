Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 апреля

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. В пятницу 2 апреля в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, возможна гроза, местами туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 9 до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.