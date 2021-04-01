17:00 01 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.81
  • EUR88.95
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 апреля

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (57)
20 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/17/1030806361.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210401/1032130128/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-pyatnitsu-2-aprelya-.html

Территория Черноморского побережья Республики Абхазия в пятницу окажется во фронтальной зоне.

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. В пятницу 2 апреля в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, возможна гроза, местами туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 9 до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

 

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (57)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Весна в Нью-Йорке: модные тенденции 2021 года
Владимира Познера освистали в Тбилиси: как журналиста выгоняли из Грузии
Советская Абхазия: история в датах
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться