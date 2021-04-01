Контрольная палата Абхазии подвела итоги проверок за 2020 год

Десять плановых и одну внеплановую проверку работы бюджетных организаций провела Контрольная палата Абхазии в 2020 году.

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Контрольная палата республики подвела итоги проверок за 2020 год на коллегии ревизионного органа в четверг 1 апреля.

За отчетный год Контрольная палата провела 10 плановых и одну внеплановую проверку работы бюджетных организаций.

"В рамках контрольных мероприятий было охвачено 56 объектов контроля. Количество материалов, направленных в Народное Собрание, составило 11 материалов. В рамках предварительного оперативного контроля было составлено 32 заключения, которые также были отправлены в Парламент. Все это происходило в рамках 14 заседаний коллегии, которые были проведены в 2020 году в Контрольной палате. Также в развитие этих мероприятий были сделаны и направлены 12 представлений объектам контроля и одно предписание. По четырем мероприятиям материалы были направлены в Генеральную прокуратуру. В Министерство финансов были направлены три уведомления для применения бюджетных мер принуждения", - отметил председатель Контрольной палаты Роберт Аршба.

В ходе ревизионных мероприятий были выявлены нарушения на более чем полтора миллиарда рублей.

нарушение бюджетного законодательства составили более 390 миллионов рублей,

нарушение законодательства о налогах и сборах - более 32 миллионов рублей,

нарушение законодательства о бухгалтерском учете - более 465 миллионов рублей,

нарушение при распоряжении государственной собственностью - более 22 миллионов рублей,

нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств - более 182 миллионов рублей,

неэффективное использование бюджетных средств - более 65 миллионов рублей,

иные нарушения составили более 300 миллионов рублей.

Роберт Аршба обратился к исполнительной власти с просьбой услышать Контрольную палату. Он отметил, что ревизионный орган ежегодно констатирует факты нарушений. При этом Аршба подчеркнул, что отдельное внимание необходимо обратить на бухгалтерский учет, нарушения в котором стали "немного угрожающими".

По словам председателя Контрольной палаты, еще много неподготовленных и непринятых нормативных актов по всем государственным ведомствам Абхазии.

Заместитель председателя Контрольной палаты Зураб Отырба отметил, что ревизионный орган продолжает проверки по работе госведомств за 2020 год. Из-за пандемии коронавируса Контрольная палата не успела провести все плановые мероприятия.

"Период пандемии коронавируса повлиял на нашу работу, приходилось срывать наши контрольные мероприятия и в части предварительного контроля, и в части оперативного контроля. Годовой план был не полностью выполнен. Но те мероприятия, которые не были выполнены, они перешли на на 2021 год. Будем дальше работать над этим", - подчеркнул Отырба.

Отчетные материалы Контрольной палаты уже переданы в Народное Собрание Абхазии.