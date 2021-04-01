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Контрольная палата Абхазии подвела итоги проверок за 2020 год

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Десять плановых и одну внеплановую проверку работы бюджетных организаций провела Контрольная палата Абхазии в 2020 году.

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Контрольная палата республики подвела итоги проверок за 2020 год на коллегии ревизионного органа в четверг 1 апреля. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
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За отчетный год Контрольная палата провела 10 плановых и одну внеплановую проверку работы бюджетных организаций. 

"В рамках контрольных мероприятий было охвачено 56 объектов контроля. Количество материалов, направленных в Народное Собрание, составило 11 материалов. В рамках предварительного оперативного контроля было составлено 32 заключения, которые также были отправлены в Парламент. Все это происходило в рамках 14 заседаний коллегии, которые были проведены в 2020 году в Контрольной палате. Также в развитие этих мероприятий были сделаны и направлены 12 представлений объектам контроля и одно предписание. По четырем мероприятиям материалы были направлены в Генеральную прокуратуру. В Министерство финансов были направлены три уведомления для применения бюджетных мер принуждения", - отметил председатель Контрольной палаты Роберт Аршба. 

В ходе ревизионных мероприятий были выявлены нарушения на более чем полтора миллиарда рублей. 

  • нарушение бюджетного законодательства составили более 390 миллионов рублей,
  • нарушение законодательства о налогах и сборах - более 32 миллионов рублей,
  • нарушение законодательства о бухгалтерском учете - более 465 миллионов рублей,
  • нарушение при распоряжении государственной собственностью - более 22 миллионов рублей,
  • нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств - более 182 миллионов рублей,
  • неэффективное использование бюджетных средств - более 65 миллионов рублей,
  • иные нарушения составили более 300 миллионов рублей. 

Роберт Аршба обратился к исполнительной власти с просьбой услышать Контрольную палату. Он отметил, что ревизионный орган ежегодно констатирует факты нарушений. При этом Аршба подчеркнул, что отдельное внимание необходимо обратить на бухгалтерский учет, нарушения в котором стали "немного угрожающими".  

По словам председателя Контрольной палаты, еще много неподготовленных и непринятых нормативных актов по всем государственным ведомствам Абхазии. 

Заместитель председателя Контрольной палаты Зураб Отырба отметил, что ревизионный орган продолжает проверки по работе госведомств за 2020 год. Из-за пандемии коронавируса Контрольная палата не успела провести все плановые мероприятия. 

"Период пандемии коронавируса повлиял на нашу работу, приходилось срывать наши контрольные мероприятия и в части предварительного контроля, и в части оперативного контроля. Годовой план был не полностью выполнен. Но те мероприятия, которые не были выполнены, они перешли на на 2021 год. Будем дальше работать над этим", - подчеркнул Отырба. 

Отчетные материалы Контрольной палаты уже переданы в Народное Собрание Абхазии. 

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