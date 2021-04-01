Партии и общественные организации Абхазии поддержали закон о декларировании доходов

Депутаты Парламента Абхазии 31 марта приняли поправки в закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" в первом чтении.

СУХУМ, 1 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ряд политических партий и общественных организаций Абхазии выступили в поддержку закона о декларировании, на встрече в четверг первого апреля.

Участники встречи обсудили поправки к закону "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами", и вступление закона в силу.

Один из активистов, выступающих за принятие антикоррупционного законодательства Астамур Какалия считает недопустимым то обстоятельство, что из списка изъяли совершеннолетних детей декларантов.

"За год изучения закона депутаты изъяли (из числа декларантов - прим.) совершеннолетних детей и они говорят, что им еще надо доработать документ. Страшно подумать, что будет через год, наверное, и самого декларанта исключат из закона, тогда он будет наконец-то доработан и будет похож на те законы, которые уже приняты и не работают", - отметил он.

Какалия считает, что идет искусственное затягивание принятия антикоррупционного законодательства в стране.

"Что там дорабатывать, я заполняю декларацию, если совру, то я уволен, если указал источники доходов – никаких проблем. Закон даже завтра может вступить в силу, по старому чтению он должен был начать действовать третьего апреля, парламент завтра может проголосовать. Депутаты говорят, что закон не успеет вступить в силу, что-то можно не успеть, вы проголосуйте за вступление в силу, а президенту совсем не обязательно 10 дней чтобы расписаться на законе", - подчеркнул он.

На встрече в частности выступил руководитель общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба.

"Если мы посмотрим рейтинг стран мира, в которых самый низкий уровень коррупции, они входят в топ самых развитых. Поэтому, когда мы боремся с коррупцией, говорим о том, что она недопустима, мы боремся в первую очередь за то, чтобы государство развивалось эффективно. Эффективность, это когда наступает власть самых прогрессивных, способных, талантливых людей", - заметил он.

Ардзинба также добавил, что поддерживал принятие антикоррупционного законодательства еще тогда, когда был министром экономики страны.

"Я открыто об этом говорил. Более того, в том министерстве, которым мне довелось руководить, были реализованы многие аспекты антикоррупционной составляющей, в том числе кадровый резерв, конкурсный отбор кадров, и что немаловажно, по кредитам в миллиард двести миллионов рублей, которые сейчас активно муссируют некоторые товарищи – все эти проекты прошли через открытую комиссию", - подчеркнул руководитель АНД.

Он считает, что необходимости в том, чтобы затягивать процесс доработок и принятия антикоррупционного законодательства нет.

"Человек, особенно тот, который занимает государственную должность, имеющий блага и богатства, происхождения которых он не может объяснить, он преступник, что тут непонятного, зачем нужны 28 чтений"?, - задался он вопросом.

Председатель общественной организации "Аруаа" Темур Гулия сказал, что закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" принятый депутатами в первом чтении не отвечает интересам народа Абхазии.

"В таком виде закон нас не устраивает, где декларант только чиновник, без своих совершеннолетних детей, этот закон абсолютная пустышка. Закон должен нести такой характер, где любой чиновник, госслужащий, члены его семьи декларируют свои доходы, движимое и недвижимое имущество, в таком виде я поддержу закон в полной мере", - сказал он.

В поддержку принятия антикоррупционного законодательства выступили партии – "Апсны", "Акзаара", "Народная партия Абхазии", и общественные организации "Абхазское народное движение", "Аруаа" и "Ахиаца".