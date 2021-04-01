Коронавирус диагностирован у 30 человек за сутки в Абхазии

В Абхазии
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13458 человек. Зарегистрировано 214 летальных случаев. Выздоровели 12876 человек.
СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 30 человек из 177 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 24 человека, у 19 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ - 11, в Ткурчалской ЦРБ -3.