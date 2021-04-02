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Назначены даты экзаменов для абитуриентов из Абхазии, поступающих по квотам

© Sputnik / Константин Михальчевский
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В 2021 году для поступления в российские высшие учебные заведения для Абхазии выделено 52 квоты, в прошлом году было 50.

СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Абхазские абитуриенты, поступающие в российские вузы по квотам, в ближайшие дни смогут пройти отборочные испытания, об этом сообщается на странице представительства Россотрудничества в Facebook

© Sputnik / Александр Кряжев
Завершен первый этап отборочной кампании в вузы России для абитуриентов из Абхазии

Отмечается, что к участию допускаются только те кандидаты, чьи анкеты находятся в статусе "Проверена РЗУ". Кандидаты, чьи анкеты находятся в статусе "На доработке", к экзаменам допущены не будут. 

Экзамены будут проводиться по следующему графику:

  • Математика - 5 апреля в 11:00,
  • Обществознание - 8 апреля в 10:00,
  • Химия - 9 апреля в 11:00,
  • Русский язык - 15 апреля в 11:00.

Испытания по математике и химии будут проходить на платформе МФТИ. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале МФТИ и зарегистрироваться на отборочное испытание.

Обществознание и русский язык сдаются на платформе Финансового Университета. Русский язык сдают все кандидаты, независимо от выбранной специальности. 

Учетные данные для входа на платформу Финансового Университета получат все кандидаты на электронные почты, указанные в системе https://education-in-russia.com.

В представительстве Россотрудничества отметили, что кандидаты, у которых есть сложности с компьютерами, могут пройти испытания в компьютерных классах Абхазского государственного университета. Для этого необходимо обратиться в университет за один час до времени начала проведения отборочных испытаний.

 

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