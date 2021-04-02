Закон молчания: жертвы домашнего насилия поделились своими историями

Тему домашнего насилия обсудили в рамках проекта "Закон молчания" в Сухуме 1 апреля. Во встрече приняли участие женщины, которые подверглись насилию в своих семьях.

О том, через какие испытания им пришлось пройти и как они пережили этот этап в своей жизни, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Проект против домашнего насилия

Открывая встречу, автор проекта "Закон молчания" Камма Гопия поблагодарила участниц за решительность и готовность рассказать о том, что они стали жертвами домашнего насилия. Она рассказала, что деятельность проекта "Закон молчания" направлена на то, чтобы повысить осведомленность общества о проблеме домашнего насилия.

"Наша задача рассказать обществу о том, что есть женщины, дети, которые подвергаются домашнему насилию. Для этого я придумала этот проект, ну и, конечно, для того, чтобы рассказать другим женщинам, которые не знают, куда обращаться и что делать, чтобы у них была информация о том, как им поступать, если они подвергаются насилию", - отметила она.

С домашним насилием сталкиваются не только женщины, но это могут быть дети, люди с инвалидностью, пожилые. Но так сложилось, что чаще всего насилию подвергается именно женщина, говорит Гопия.

"То, что вы не боитесь рассказывать о своих историях, это огромнейший шаг для того, чтобы создать механизмы, чтобы эти проблемы решались. Прежде всего я говорю о законе, когда с вами происходила та или иная ситуация, к вам не приходили сотрудники милиции, если приходили, не реагировали соответствующим образом. Это все происходит, потому что нет закона в Абхазии, и люди, которые должны разработать и принять закон, говорят, что в Абхазии нет насилия. Это еще одна вещь, с которой мы все должны бороться", – сказала она.

Камма Гопия передала слово психологу Анне Торгашовой, которая подчеркнула, что застраховаться от домашнего насилия нельзя.

"Ведь форма домашнего насилия и ее проявления разные, поэтому многие говорят фразу до боли обидную – "сама виновата", это страшная фраза, в этом никто не виноват. Мы не можем отвечать за мысли, деяния, поступки другого человека, и когда мы с вами создаем семью, ни у кого нет желания жить под гнетом агрессора, который будет давить психологически, унижать, тем более поднимать руку. Многие спрашивают, можно ли застраховаться, живя под этим гнетом – нет, нельзя, выскочить из этого порочного круга очень трудно", - говорит она.

Часто женщина, подвергающаяся домашнему насилию, не получает поддержку своей родни, что могло бы помочь ей справиться с ситуацией, сказала специалист.

Что делать женщине

Если женщина стала жертвой домашнего насилия, то бежать сразу в кризисный центр не нужно, подчеркнула Анна Торгашова. Первое, что нужно делать – искать поддержку среди близких родственников.

"Придать огласку ситуации может только отчаянная женщина, переступить через все. Нужно максимально мирно решить этот вопрос, договориться с родственниками. Если вы видите, что результата нет, тогда уже нужно обращаться в организации, за помощью. В Абхазии сделан маленький шаг, чтобы как-то поддержать лиц, которые попали в такую ситуацию, это большой прорыв", - заметила она.

Специалист говорит, что многие жертвы домашнего насилия считают, что в тех несчастьях, которые происходят с ними, виноваты они сами.

"Женщина приходит с заниженной самооценкой, что она ничего не может и самое главное, это жуткое чувство вины. Агрессор внушает женщине, что она никто и ничто, и что она без него не сможет, и она так и живет с этими мыслями, пока что-то такое не случится, и она не поймет, что что-то не то происходит", - говорит Торгашова.

Обращаясь к собравшимся женщинам, психолог сказала, что они не должны испытывать чувство вины, и в том, что с ними произошло, виноваты те, кто позволил себе избивать и унижать их.

"Он не создал семью для того, чтобы потом бить вас, этот человек не просто так это делает, в 99% случаях, человек пережил, видел, как это делали в его семье, либо сам стал жертвой насилия. Агрессор переносит модель поведения во взрослую жизнь, травма, которая есть у него, проявляется рано или поздно, для этого нужен какой-то триггер. При этом ответственность перед вами никак не снижается, но зачастую он не понимает что творит", - подчеркнула она.

Истории жертв

Одной из гостей встречи стала Ирина (имя изменено по просьбе женщины - прим.), она поделилась с собравшимися своей историей. Она вышла замуж, когда ей уже было за тридцать лет, и первое время ничего не предвещало беды. Однако спустя некоторое время муж начал пить, с того момента о спокойной семейной жизни можно было забыть.

"Через какое-то время он попал в наркологический диспансер, я не знала о том, что у него алкогольная зависимость. Потом такие случаи участились, он нигде не работал, вел праздный образ жизни, на семью не обращал никакого внимания", - говорит потерпевшая.

Так продолжалось несколько лет, периодические скандалы в семье часто заканчивались побоями жены, итогом стало то, что в один из дней муж избил Ирину до такого состояния, что она попала в больницу. Тогда она решила, что совместной жизни у них больше не будет.

"Чем чаще пьянки, тем чаще грубости, один раз он меня так избил, что у меня было сотрясение мозга, и это стало последней каплей. И я с ним развелась, не общаюсь и не жалею, что так поступила", - заметила Ирина.

Другая жертва домашнего насилия – Астанда (имя изменено по просьбе женщины - прим.), она вышла замуж во второй раз в середине двухтысячных годов. В первом браке у нее родилась дочь, по ее словам, создавать брак во второй раз она не планировала, но в ее жизни появился человек старше на 15 лет. Несмотря на то, что родители были против, и она сама долгое время отказывалась, в конце концов она вышла замуж.

Но оказалось, что у него была наркотическая зависимость, которую он в первое время пытался скрыть от жены.

"Потом он начал собирать своих друзей, они шли в маленький дом, который стоит в нашем дворе, где делали наркотики и кололись. Мои попытки отговорить его ни к чему не приводили, начали ссориться", - отметила она.

Постепенно ссоры стали учащаться и принимать угрожающий характер для Астанды. Несмотря на то, что она подвергалась насилию в семье, расставаться с мужем она не спешила, так как у них родились дети, и она не хотела оставлять их без отца. Но в итоге, не выдержав такого отношения к себе, она все же решила расстаться с мужем.

Проект "Закон молчания" реализуется при поддержке "Фонда социально-культурных инициатив Абхазии" в рамках проекта по гражданскому образованию.