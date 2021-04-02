Суд продлил срок ареста для трех охранников Ахры Авидзба

Ахра Авидзба и четверо его охранников обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Сухумский городской суд продлил срок содержания под стражей Станислава Культы, Андрея Локтионова и Аслана Гуатижева на один месяц, до 4 мая 2021 года. Об этом сообщается на сайте суда.

При этом ходатайство Генпрокуратуры о продлении срока содержания в отношении другого фигуранта дела Талеха Гасанова, удовлетворено не было.

Культа, Локтионов и Гуатижев, по версии следствия, по предварительному сговору с Ахрой Авидзба и Талехом Гасановым при неустановленных обстоятельствах незаконно приобрели многочисленное количество огнестрельного оружия и боеприпасы, которые в нарушение закона Абхазии "Об оружии" хранили по месту фактического проживания Авидзба и других фигурантов дела.

4 марта помощник президента по международным связям Ахра Авидзба был задержан. В доме, в котором проживает Авидзба, сотрудниками СГБ и МВД были изъяты оружие и боеприпасы к нему. Возбужденно уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Сухумский городской суд 7 марта избрал в качестве меры пресечения для Ахры Авидзба и четверых его охранников - Талеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Андрея Локтионова и Станислава Культы заключение под стражу сроком на один месяц.

В пятницу 2 апреля в здании Службы государственной безопасности Абхазии проходит заседание суда по делу в отношении Ахры Авидзба.