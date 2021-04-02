Ахра Авидзба останется под стражей еще на месяц

Ахру Авидзба обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

СУХУМ, 2 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумский городской суд продлил срок содержания под стражей Ахры Авидзба на месяц, до 5 мая, сообщает корреспондент с места события.

Прокурор Адгур Амичба заявил, что расследование по делу завершено, однако до окончания текущего срока содержания под стражей Авидзба, до 5 апреля, ознакомиться с многочисленными материалами уголовного дела и направить их в суд невозможно. Именно поэтому Генпрокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей.

Адвокат Авидзба Инга Габилая не согласилась с прокурором и отметила, что было достаточно времени для следственных мероприятий.

По ее словам, 7 марта Сухумский городской суд принял решение о том, что месяца для проведения всех следственных мероприятий достаточно и Генеральная прокуратура не обжаловала это решение.

Кроме того, для содержания под стражей необходимы более веские причины, такие как возможность сокрытия от следствия, продолжение преступной деятельности или угрозы участникам процесса или оказание давления на свидетелей, что не относится к ее подзащитному, отметила Габилая.

Суд под председательством судьи Инара Кварчия счел, что Ахра Авидзба, оставаясь на свободе, может скрыться от суда или иным образом помешать ходу следствия.

4 марта помощник президента по международным связям Ахра Авидзба был задержан. В доме, в котором проживает Авидзба, сотрудниками СГБ и МВД были изъяты оружие и боеприпасы к нему. Возбужденно уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Сухумский городской суд 7 марта избрал в качестве меры пресечения для Ахры Авидзба и четверых его охранников - Талеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Андрея Локтионова и Станислава Культы заключение под стражу сроком на один месяц, до 5 апреля.

1 апреля Сухумский городской суд продлил срок содержания под стражей Станислава Культы, Андрея Локтионова и Аслана Гуатижева на один месяц, до 4 мая 2021 года. Ходатайство Генпрокуратуры о продлении срока содержания в отношении другого фигуранта дела Талеха Гасанова удовлетворено не было.