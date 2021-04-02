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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 3 и 4 апреля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (58)
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Территория Черноморского побережья Абхазии в предстоящие выходные окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 2 апр - Sputnik. В выходные дни, 3 и 4 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу ночью и утром возможен дождь, туман, днем без осадков. В воскресенье преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (58)

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